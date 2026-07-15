Мигрантов, приезжающих в Россию, в будущем обяжут покупать мобильный телефон, чтобы власти могли его отслеживать. Об этом, как пишет РБК, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Всем интересно, что будет в будущем, к чему мы идем? Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта.

Благодаря этому, сообщил чиновник, мигранты не смогут переезжать из одного города в другой «бесконтрольно».

С помощью телефона власти также планируют предупреждать мигрантов о том, что у них заканчиваются документы или им необходимо посетить госучреждение.

С сентября 2025 года в Москве проводится эксперимент, в рамках которого всех иностранцев, приехавших на заработки, обязуют устанавливать приложение «Амина», которое показывает их местоположение. Если в течение трех суток подряд данные о геолокации не поступают, иностранца снимают с регистрации.

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