Власти планируют обязать мигрантов покупать телефон после переезда в Россию — чтобы отслеживать их передвижение
Мигрантов, приезжающих в Россию, в будущем обяжут покупать мобильный телефон, чтобы власти могли его отслеживать. Об этом, как пишет РБК, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
Всем интересно, что будет в будущем, к чему мы идем? Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта.
Благодаря этому, сообщил чиновник, мигранты не смогут переезжать из одного города в другой «бесконтрольно».
С помощью телефона власти также планируют предупреждать мигрантов о том, что у них заканчиваются документы или им необходимо посетить госучреждение.
С сентября 2025 года в Москве проводится эксперимент, в рамках которого всех иностранцев, приехавших на заработки, обязуют устанавливать приложение «Амина», которое показывает их местоположение. Если в течение трех суток подряд данные о геолокации не поступают, иностранца снимают с регистрации.