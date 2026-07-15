В США с аукциона продали скелет тираннозавра Гаса за 50 миллионов долларов

В Нью-Йорке на торгах аукционного дома Sothebyʼs был продан скелет тираннозавра рекс по кличке Гас. Цена составила 50,1 миллиона долларов при эстимейте (предварительной оценке) 20-30 миллионов долларов, пишет The Guardian.

Это новый аукционный рекорд для ископаемого скелета динозавра. Предыдущий принадлежал стегозавру, который был продан на аукционе Sothebyʼs в 2024 году за 44,6 миллиона долларов.

Гасу около 67 миллионов лет. Его обнаружили на ранчо в штате Южная Дакота в 2021 году. Раскопки заняли два года; их проводила частная палеонтологическая компания Theropoda Expeditions. Скелет получил свое имя в честь Гаса Ликинга, владельца ранчо.

Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Скелет высотой почти четыре метра включает в себя 183 кости, что делает его одним из крупнейших и наиболее полных среди когда-либо обнаруженных экземпляров тираннозавра рекс. Скелет дополняет хорошо сохранившийся череп со всеми шестью рядами зубов.

Lev Radin / Pacific Press / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Гаса приобрел анонимный покупатель по телефону. Аукцион вызвал дискуссию о том, что подобные продажи могут навредить научным исследованиям, поскольку скелеты динозавров оказываются недоступны академическим учреждениям.

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