В Таиланде нашли кости динозавра. Ученые установили: это ранее неизвестный вид Нагатитан жил более 100 миллионов лет назад. Это самый большой динозавр, найденный в Юго-Восточной Азии

Модель скелета нагатитана в музее в Бангкоке. 15 мая 2026 года Lillian Suwanrumpha / AFP / Scanpix / LETA

Группа исследователей из Таиланда и Великобритании описала ранее неизвестный вид гигантского травоядного динозавра. Об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, рассказывает «Би-би-си».

Впервые кости динозавра были обнаружены 10 лет назад в провинции Чайяпхум в Таиланде — их случайно нашел местный житель. Дальнейшие раскопки на этом месте продолжались до 2024 года.

Динозавр, оказавшийся крупнейшим из когда-либо обитавших в Юго-Восточной Азии, получил название Nagatitan chaiyaphumensis. Оно образовано от слов «нага» (мифическое змееподобное существо в азиатском фольклоре) и «титан», а также от названия провинции Чайяпхум.

Исходя из возраста пород, где были найдены кости, ученые установили, что динозавр жил примерно 100-120 миллионов лет назад. Он весил 27 тонн (примерно столько же, сколько десять современных слонов), а в длину достигал 27 метров.

Нагатитан в естественной среде обитания. Художественное изображение Patchanop Boonsai / Reuters / Scanpix / LETA

Нагатитан принадлежал к семейству зауроподов — длинношеих травоядных динозавров. Другими известными представителями этого семейства являются диплодоки и бронтозавры.

Как полагают ученые, нагатитан обитал рядом с другими мелкими травоядными динозаврами, такими как игуанодоны и цератопсиды, а также с крупными хищниками — кархародонтозаврами и спинозавридами.

Читайте также

Факт о 2023-м, который вы вряд ли знаете: в прошлом году ученые открыли почти три десятка новых видов динозавров Обзор оперенных, утконосых, «двуликих», рогатых и некоторых других древних ящеров, о которых мы теперь знаем

Читайте также

Факт о 2023-м, который вы вряд ли знаете: в прошлом году ученые открыли почти три десятка новых видов динозавров Обзор оперенных, утконосых, «двуликих», рогатых и некоторых других древних ящеров, о которых мы теперь знаем