В соцсетях начали собирать питьевую воду для жителей северной части Крыма. У них отключают воду из-за ударов ВСУ по объектам энергетики

Пользователи соцсетей, благотворительные организации и бизнес начали собирать питьевую воду для жителей северной части аннексированного Крыма, пишет «Агентство».

Сборы через «ВКонтакте» начались на этой неделе. 13 июля с призывом покупать питьевую воду к своим подписчикам обратилось волонтерское движение «Мы вместе — Севастополь». 14 июля с аналогичной просьбой выступила крымскотатарская организация «Ачыкъ юреклер» («Открытые сердца»). Другие сборы организовали частные лица и бизнес.

Один из организаторов сборов, тренер по карате из Крыма Денис Ткачук, рассказал «Агентству», что 14 июля раздал питьевую воду в Джанкое. По его словам, у него разобрали тонну воды за 20 минут. «Я приехал в спальный район, остановился возле супермаркета и открыл машину. Сначала предложил воду нескольким прохожим, а дальше быстро сработало сарафанное радио», — сказал Ткачук.

Дефицит питьевой воды в Крыму связан с украинскими ударами по объектам энергетики, начавшимися в июне: отсутствие света останавливает работу насосных станций. Наиболее остро проблема стоит на севере полуострова. 12 июля несколько пророссийских телеграм-каналов опубликовали обращение жителей северного Крыма по поводу кризисной ситуации.

«За неделю (семь дней) нам ни на час не включили свет. Люди выкидывают продукты, лишаются работы и привычной жизни. В районах нет даже воды, в городе частично тоже включают по четыре часа в день. <…> Власти города и района не осуществляют подвоз воды в населенные пункты, где подачи воды совсем нет», — говорилось в обращении.

Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Крыма — это часть более широкой кампании Украины по блокаде аннексированного полуострова. Из-за нее с мая на полуострове начался дефицит топлива, позднее к нему добавились отключения электричества и остановка некоторых предприятий. В северном Крыму, по рассказам местных жителей, продуктовые магазины закрываются из-за невозможности хранить скоропортящиеся товары и проблем с доставкой.