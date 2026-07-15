Нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» приостановил свою работу после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters, ссылаясь на два источника в отрасли. Этот комплекс — один из крупнейших в России.

Собеседники агентства утверждают, что из-за полученных повреждений остановлены две установки для первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 17140 тонн в сутки и ЭЛОУ-АВТ-4 мощностью 11430 тонн (она перерабатывает газовый конденсат).

Также повреждены несколько вторичных установок и прочее оборудование. По данным источников, ремонт может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Пресс-служба предприятия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Атака на «Газпром нефтехим Салават» произошла в ночь на 14 июля. Глава Башкортостана Радий Хабиров утверждал, что основные объекты не пострадали. Он предположил, что предприятие полностью восстановит свою работу в течение нескольких дней.

«Газпром нефтехим Салават» производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. По данным Reuters, в 2024 году на долю предприятия пришлось 2,7% от общего объема нефтепереработки в России.

Из-за регулярных атак украинских дронов российские НПЗ вынуждены приостанавливать или прекращать работу. По данным Bloomberg, в июне нефтепереработка в России снизилась до минимума за 21 год. Все это привело к топливному кризису в стране, который продолжается уже более месяца.

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