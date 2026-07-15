Керчь осталась без света после атаки украинских беспилотников

Город Керчь в восточной части аннексированного РФ Крыма полностью обесточен в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 15 июля, сообщил назначенный Россией глава городской администрации Иван Кошель.

По его словам, «органы жизнеобеспечения» работают за счет резервных источников питания.

После атаки дронов без света осталась часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном районах полуострова, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Подачу воды в Крыму также ограничили из-за аварии на сетях, сообщил местный оператор. Идут ремонтные работы.

Украина в последние недели с помощью беспилотников наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры аннексированного Крыма и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины. 14 июля после атак украинских беспилотников в Севастополе ввели веерные отключения электричества.

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Война 1593-й день. «Крымский рубильник в положении Off». ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в Крыму. Евпатория осталась без электричества и воды

Подробнее о цели таких атак

Война 1593-й день. «Крымский рубильник в положении Off». ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в Крыму. Евпатория осталась без электричества и воды