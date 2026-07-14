Верховная Рада поддержала законопроект о декриминализации порнографии и ужесточении наказания за детское порно
Парламент Украины в первом чтении одобрил законопроект, ужесточающий наказание за распространение и приобретение детской порнографии и декриминализирующий порнографию с участием совершеннолетних.
Законопроект поддержал 231 депутат, против проголосовали восемь депутатов, трое воздержались. За процессом голосования можно было наблюдать в прямой трансляции пленарного заседания.
Проект закона, писали украинские СМИ, в числе прочего, предусматривает ужесточение до 15 лет лишения свободы наказания за преступления, связанные с детской порнографией, если они совершены организованной группой или лицами, ответственными за воспитание или надзор за ребенком.
Создание порнографических материалов с совершеннолетними участниками при условии их согласия, а также их распространение для совершеннолетних зрителей перестанет считаться преступлением, если закон примут.
Одной из целей законопроекта, пишет «Экономическая правда», его авторы заявляли борьбу с коррупцией среди сотрудников правоохранительных органов.