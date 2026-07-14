«Украинская правда»: Юлия Свириденко отказалась стать послом Украины в США после отставки с поста премьер-министра

Юлия Свириденко ответила отказом на предложение стать послом Украины в США после отставки с поста премьер-министра, которая ожидается в ближайшее время, рассказали источники «Украинской правды».

«Юля полностью отказалась. Просто — „пошли нафиг“», — заявил один из собеседников издания.

По словам источников «Украинской правды», Свириденко пока не решила, что будет делать после отставки. «У нее еще куча времени. Примет решение до сентября», — сказал один из них.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля анонсировал отставку Свириденко с поста премьер-министра (это означает автоматическую отставку всего правительства). Зеленский тогда заявил, что Свириденко предложено возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали.

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что Свириденко станет новым послом Украины в США. «Интерфакс-Украина» 12 июля со ссылкой на источники писал, что действующий посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку по собственному желанию.

Официально отставка Стефанишиной на момент написания новости подтверждена не была.

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