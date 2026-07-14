США пять часов наносили удары по Ирану. Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военной операции

США в ночь на 14 июля в течение пяти часов наносили удары по объектам на территории Ирана. Американское Центральное военное командование (CENTCOM) сообщило, что целями ударов были военные объекты в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендер-Аббасе.

Бомбардировка, по словам американских военных, была проведена для того, чтобы «снизить способность Ирана атаковать гражданские суда» в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп вечером 13 июля официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Трамп, пишет CNN, заявил, что речь идет об «ограниченных ударах», который проводятся таким образом, чтобы «свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

В свою очередь Иран, пишет Reuters, заявил, что атаковал авиабазу в Иордании, которую используют американские военные. Власти Иордании и Бахрейна сообщили, что средства ПВО успешно отразили иранские атаки.

Иранские ракеты также ударили по танкерам «Момбаса» и «Аль-Бахия» в Ормузском проливе, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны ОАЭ. Власти Ирана заявили, что танкеры нарушили запрет на проход через Ормузский пролив.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по Ирану. Иран атаковал ракетами и дронами другие страны Персидского залива, которые Тегеран считает союзниками США.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и возобновление движения судов по Ормузскому проливу. При этом Иран и США продолжали наносить удары, но утверждали, что перемирие сохраняется. В начале июля президент США Дональд Трамп объявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном «завершен».

Читайте также

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Читайте также

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий