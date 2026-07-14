Солиста «Три дня дождя», выступившего с политической речью, отправили на лечение. Представители группы заявили, что все сказанное им со сцены было «бессознательным бредом»

Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, выступивший с политической речью на концерте в Екатеринбурге, сейчас находится в стационаре и проходит лечение. Об этом говорится в сообщении менеджмента группы.

«То, что произошло в Екатеринбурге никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей!» — заявили представители группы.

Менеджеры утверждают, что посторонние (кто это, не уточняется) «воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества». Информация об этих людях передана в полицию.

Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение!.

Осторожно, далее в тексте есть мат.

На концерте 12 июля в Екатеринбурге лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сделал несколько политических и антивоенных высказываний. В частности, он заявил, что «пацаны, с которыми он рос, погибают».

Когда это слово даже, блядь, не произносят. Это не называют войной, это — . Мне становится обидно, блядь! Я с этими людьми вырос, блядь! Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон, блядь! Почему я так взбешен? Казалось бы, да? Че, блядь, че произошло? Произошло самое хуевое, что может быть с русским человеком. Знаете, что? Когда русский русского предает. Идем на выборы — голосуем за КПРФ. Если не вы — то никто.

После в телеграм-канале группы появилось сообщение, в котором Викторов заявил, что уехал из России. Но вскоре этот пост удалили.

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«Это слово даже не произносят. Это не называют войной, это — СВО» Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов выступил на концерте с политической речью. А потом написал в телеграме, что уехал из страны (но пост удалили)

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«Это слово даже не произносят. Это не называют войной, это — СВО» Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов выступил на концерте с политической речью. А потом написал в телеграме, что уехал из страны (но пост удалили)