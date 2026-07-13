Основатель рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил, что покинул Россию. Пост об этом появился в телеграм-канале музыканта вечером 12 июля, после того как на концерте в Екатеринбурге Викторов выступил с политическими и антивоенными заявлениями. Пост вскоре пропал, но его скриншоты сохранились в публикациях СМИ, в том числе в новости издания The Flow.

Внимание, в этом тексте очень много мата. Если это для вас неприемлемо, не читайте его.

«Всем привет, друзья. За мои высказывания со сцены мне пришлось сбежать в хуй его знает в какую страну. Знайте одно: вы лучшее, что было в моей жизни. <…> К сожалению, мне пришлось сбежать. <…> Берегите себя и берегите Россию», — говорилось в удаленном посте Викторова.

В следующем посте музыкант намекнул, что сообщение удалили без его ведома. «Ненавижу трусов. Несмотря на то, что мои посты удаляют, я ненавижу трусов», — написал он. В следующих сообщениях он добавил, что из его канала также удаляют комментарии фанатов группы. «Если че, вся ваша поддержка, в моей голове, сохранится навсегда. Спасибо», — добавил Викторов.

Кто именно удалял сообщения музыканта, неизвестно. Сам он это тоже не уточнил.

За несколько часов до этого Викторов, как утверждают местные издания, сорвал концерт своей группы в Екатеринбурге. Судя по видео с выступления, музыкант со сцены заявил: «Наши предки, наши мамы чуть-чуть проебывают страну». После этой фразы ему отключили микрофон. Тогда Викторов, набросив на плечи флаг России, до этого завязанный на стойке, подошел к зрителям и продолжил речь.

Не верьте никому. Вы — Россия. Ваши соседи, блядь, вы — Россия. Если не вы — нам пизда. Слава России! <…>

Я могу быть наркоманом, алкоголиком и так далее. Но когда мои пацаны, с которыми я вырос, блядь, погибают. Когда это слово даже, блядь, не произносят. Это не называют войной, это — . Мне становится обидно, блядь! Я с этими людьми вырос, блядь! Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон, блядь!

Почему я так взбешен? Казалось бы, да? Че, блядь, че произошло? Произошло самое хуевое, что может быть с русским человеком. Знаете, что? Когда русский русского предает. Идем на выборы — голосуем за КПРФ. Если не вы — то никто. Жириновского убили, осталась только КПРФ.

Реакция зрителей на высказывания музыканта была неоднозначной. Сначала зал вместе с Викторовым скандировал: «Россия!» Затем некоторые поддержали высказывания певца одобрительными выкриками, другие начали смеяться, а третьи кричали: «Да хватит уже». Последним Викторов под конец речи показал средний палец.

Провластный и близкий к силовикам телеграм-канал Mash Ural утверждает, что к середине концерта в Екатеринбурге Викторов «начал шататься, невнятно петь и перестал попадать в ноты». Канал отмечает, что три года назад пьяный музыкант тоже сорвал выступление группы в городе. После этого лейбл Izba на некоторое время закрыл проект «Три дня дождя». Сам музыкант не скрывает, что у него есть алкогольная зависимость.

В марте 2023 года Викторов жаловался в прямом эфире в соцсетях, что его «не пускают ни в одну страну» и что русскую культуру, включая композитора Петра Чайковского, отменяют по всему миру. При этом Викторов говорил, что всегда был «вне политики». На реплику подписчика о том, что россияне «все это заслужили, не молчали бы, все этого не было бы» музыкант ответил: «Ты у нас в стране выходил на улицу? Ты думаешь, так легко пойти, нахуй, чето высказать, не молчать, нахуй. Ты думаешь, это легко?». Под конец эфира он заявил, что «огородил вас от себя» и послал всех «нахуй со своими концертами в Украине». Предполагается, что во время эфира он тоже был пьян.

Через два месяца музыкант также поздравил подписчиков в телеграме «с днем Великой Победы Красной армии над фашистами» и анонсировал концерты в аннексированном Крыму, Донецке и Луганске. Тогда его заявление поддержала глава Екатерина Мизулина.