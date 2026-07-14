Собянин: за сутки Москву пытались атаковать 340 украинских дронов
За последние сутки в направлении Москвы и Подмосковья летело 340 украинских беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов нейтрализована силами ПВО «на дальних подступах». Более 50 беспилотников уничтожили на подлете к Москве.
О первых сбитых дронах 14 июля Собянин сообщил около 8 утра, к 20:10 количество уничтоженных на подлете к Москве дронов, о которых сообщил мэр, превысило 30.
В ночь на 13 июля московский регион атаковали более 350 украинских беспилотников, сообщал Собянина. Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате падения украинского беспилотника в поселке Пионерский в подмосковной Истре. В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали два человека.