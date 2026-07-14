Севастополь частично остался без света из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре

Часть Севастополя обесточена из-за удара украинских военных по энергетической инфраструктуре, заявил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев.

На городских объектах введен «особый режим», написал Развозжаев в канале в мессенджере «Макс», не став уточнять детали. Жителей города он призвал экономить заряд телефонов, отключить фоновые приложения и не перегружать электросеть.

В Севастополе утром 14 июля было остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику», — цитирует пост Развозжаева РИА Новости.

Мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что украинские военные, вероятно, нанесли удар по Балаклавской ТЭС. Развозжаев в ночь на 14 июля сообщал о пяти сбитых в в Балаклавском районе беспилотниках, не уточняя детали.

Украинские военные последние несколько недель активизировали удары дронами по объектам энергетической инфраструктуры аннексированного Крыма и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины. В ВСУ заявляли, что только с 1 по 7 июля дроны нанесли удары по 50 электроподстанциям.

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