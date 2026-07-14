Россия нанесла ракетный удар по Киеву
Российские войска в ночь на 14 июля ударили по Киеву баллистическими ракетами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожаре на складах в Голосеевском районе, в Дарницком районе загорелись автомобили. Люди, по данным Кличко, не пострадали.
Минобороны РФ утром 14 июля объявило «в Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов».
Удар, заявило российское военное ведомство, также был нанесен «по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ». Власти Одесской области сообщили, что российские дроны повредили 11 грузовых автомобилей на территории одного из предприятий, авторемонтные мастерские и бензовоз.