Россия атаковала два торговых судна у берегов Одесской области. Погиб капитан одного из них

Российские войска атаковали два торговых судна в акватории Черного моря, которые шли по морскому коридору под флагом Танзании и Либерии. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, погиб капитан одного из судов. 11 человек экипажа эвакуировали на берег, трое из них пострадали.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что в течение дня российские беспилотники поразили три сухогруза на рейде порта Одесса. По версии ведомства, атакованные суда были задействованы в «интересах ВСУ».

13 июля Кипер сообщал, что Россия обстреляла портовую инфраструктуру в городе Черноморск Одесской области. В результате произошел пожар на пришвартованном в порту торговом судне под флагом Того. По данным Кипера, оно перевозило минеральные удобрения. Погибли пятеро членов экипажа, еще десять получили ранения.

Это не первые случаи за последние недели, когда в результате российских атак гибнут члены экипажа торговых судов. В ночь на 22 июня из-за атаки беспилотника начался пожар на турецком сухогрузе, шедшем в Украину под флагом Панамы. Погиб повар судна, восемь моряков были эвакуированы. За три дня до этого под удар российских дронов попали сразу два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невиса. На первом судне погиб один человек, еще два получили ранения, на втором три человека получили травмы.

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