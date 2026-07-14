Федеральная служба безопасности РФ заявила, что смогла предотвратить массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие «в жилом секторе Московской области», сообщает ТАСС.

По версии спецслужбы, атаку планировала СБУ. Как утверждает ФСБ, из ангара рядом с предприятием планировалось дистанционно запустить 35 дронов. Беспилотники якобы были доставлены в Московскую область через Беларусь из Братиславы под видом партии испанской керамической плитки.

Спецслужба заявила, что при задержании в перестрелке был убит гражданин России, который арендовал ангар для хранения дронов, а предполагаемый исполнитель атаки (его гражданство не называется) — задержан.

Как утверждает ФСБ, к организации атаки причастен украинский рэпер Альберт Васильев (Kyivstoner). Его роль ведомство не уточняет.

В следующем абзаце есть мат.

Сам Васильев прокомментировал пресс-релиз ФСБ в своем инстаграме словами: «Шо нахуй?!»

Альберт Васильев более всего известен как участник проекта «Грибы», который он покинул в 2017 году. После начала войны Васильев переехал из Киева в США, а через несколько лет — в Братиславу. Его жена рассказывала, что он финансово помогает украинской армии. В 2025 году рэпер дал интервью Юрию Дудю, в котором, помимо прочего, критиковал «репрессии со стороны ТЦК» и президента Украины Владимира Зеленского.

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