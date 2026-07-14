Глобальный сбой в работе домена t.me произошел из-за санкций министерства финансов США, пишет автор телеграм-канала teleLakel. Ему удалось получить официальный комментарий от компании , обслуживающей доменную зону .me.

Ее представители подтвердили, что домен t.me был заблокирован по требованию Управления по контролю за иностранными активами ( ). В Identity Digital добавили, что дополнительную информацию по этому вопросу третьим лицам может предоставить регистратор домена, компания GoDaddy.

13 июля на сайте Минфина США опубликовали информацию о введении санкций в отношении одного из VPN-сервисов — First VPN Service (1VPNS). При этом среди нескольких его веб-адресов был также указан идентификатор t.me/FirstVPNService. В список также попал администратор этого сервиса, гражданин Украины Дмитрий Рашевский.

В пресс-релизе министерства уточняется, что основными клиентами First VPN Service являются киберпреступники и организации, которые распространяют программы-вымогатели. Сам Рашевский, рекламируя свой сервис, якобы утверждал, что не сотрудничает с правоохранительными органами. Благодаря чему его клиенты могли осуществлять незаконную деятельность.

Кроме того, в Минфине США утверждают, что Рашевский закупал инфраструктуру для работы First VPN Service под вымышленными именами.

Вероятнее всего, домен t.me попал под ограничения по ошибке, пишет издание The CyberSec Guru. Сам он не находится под санкциями OFAC. Однако заблокировать только один канал t.me/FirstVPNService невозможно без содействия компании Telegram. К ней, судя по всему, оператор не обратился и выполнил формальный запрос на блокировку всего домена.

Во второй половине дня 14 июля многие СМИ сообщили, что домен t.me вновь стал доступен.

Домен t.me, который мессенджер Telegram использует для коротких ссылок, перестал работать по всему миру 13 июля. Из-за этого ссылки в таком формате не открывались в браузере. При этом другой домен, telegram.me, продолжал работать.

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