Домен коротких ссылок телеграма t.me перестал работать

Домен t.me, который мессенджер Telegram использует для коротких ссылок, перестал работать по всему миру. Из-за этого ссылки в таком формате не открываются в браузере.

При этом домен telegram.me, который также используется для ссылок на чаты и каналы телеграма, продолжает работу, хотя находится в той же доменной зоне и у того же регистратора.

«Код Дурова» пишет, что домен, по неизвестным пока причинам, заблокировали на уровне реестра — у t.me появился статус serverHold. Такой статус, отмечает издание, может применяться из-за юридического спора, внутренней проверки, требований правоохранительных органов, нарушений правил реестра или технической ошибки.

Домен t.me относится к национальной доменной зоне Черногории. Оператором реестра является компания doMEn. Речь не идет о блокировке со стороны Роскомнадзора или российских операторов связи, подчеркивает «Код Дурова».

Основатель Telegram Павел Дуров через мессенджер X обратился к регистратору, попросив объяснить причину блокировки. «Эй domainME, ссылки t.me перестали работать. Посмотрите, в чем дело?» — написал Дуров.

На момент публикации новости регистратор причину блокировки не пояснил.

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Как в России блокируют телеграм

«Будем в домофоны новости рассказывать» Телеграм-каналы подводят итоги первых месяцев блокировки. Вот как она повлияла на «Дождь», «Пездузу» и другие популярные каналы (удивительно, но новости скорее хорошие!)

Как в России блокируют телеграм

«Будем в домофоны новости рассказывать» Телеграм-каналы подводят итоги первых месяцев блокировки. Вот как она повлияла на «Дождь», «Пездузу» и другие популярные каналы (удивительно, но новости скорее хорошие!)