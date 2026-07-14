Болгария объявила о выходе из «коалиции желающих», поддерживающей Украину
Болгария больше не будет участвовать в «коалиции желающих», в которую входят страны, помогающие Украине в войне с Россией.
«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — объявил 14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев (здесь и далее цитаты по Bloomberg).
«Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, положит конец эскалации», — заявил премьер-министр Болгарии.
Радев, напоминает Bloomberg, последовательно выступает против финансовой помощи Украине и называет себя сторонником «прагматического подхода» к отношениям с Россией.
Представители Болгарии не участвовали во встрече глав стран-участниц «коалиции желающих», которая прошла в Париже 13 июля, хотя принимали участие в предыдущих саммитах.
О создании «коалиции желающих» весной 2025 года объявили власти Великобритании и Франции. В нее входят около 30 стран, в том числе государства Евросоюза, США, Австралия и Япония.