США, вероятно, возьмут Ормузский пролив под свой контроль и намерены получать вознаграждение за обеспечение безопасного прохода судов через него, объявил Дональд Трамп.

В телефонном интервью Fox News Трамп заявил, что Соединенные Штаты собираются стать «ангелами-хранителями» пролива и должны получить компенсацию за свои усилия.

«Нам заплатят за его охрану — большие деньги, — сказал Трамп. — Нам возместят деньги, потому что другие страны очень богаты. Они на нашей стороне, и от нас не ожидается, что мы сделаем это просто так».

Ормузский пролив играет важную роль в мировом транзите нефти. До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до 20% мирового транзита нефти. После начала войны Иран закрыл пролив для прохода судов, что спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть. США, в свою очередь, ввели морскую блокаду, не пропуская суда в иранские порты.

Вопрос открытия Ормузского пролива для прохода судов был одним из ключевых в переговорах США и Ирана. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и возобновление движения судов по Ормузскому проливу. В начале июля Трамп объявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном «завершен». Иран, в свою очередь, заявил, что закрывает Ормузский пролив.

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