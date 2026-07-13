США и Иран снова обменялись ударами. Американские военные впервые применили морские беспилотники. Шесть стран Ближнего Востока сообщили об иранских атаках

США и Иран в очередной раз обменялись массированными ударами ракетами и беспилотниками. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные поразили «десятки целей», чтобы ослабить способность Ирана бомбить суда в Ормузском проливе.

Как утверждается, США нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также малым судам. Американские военные впервые применили морские беспилотники — безэкипажные катера.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал американские базы в Бахрейне, Кувейте, Омане и Иордании. В Тегеране также в очередной раз заявили о закрытии Ормузского пролива.

С 12 июля шесть стран Ближнего Востока сообщали об атаках в рамках ответа Ирана на удары США. Помимо Бахрейна, Кувейта, Омана и Иордании, удары Ирана затронули Катар, выступающий посредником в переговорах о прекращении огня между воюющими сторонами.

Объединенные Арабские Эмираты, которые не подвергались обстрелам с начала мая, заявили, что их системы ПВО перехватили иранские ракеты и беспилотники.

На фоне взаимных ударов цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в моменте выросла на 4,3% — до 79,31 доллара за баррель. Однако, как отмечает Reuters, пока цена на Brent все еще значительно ниже пиковых значений, которые фиксировали в ходе продолжающейся войны.

США и Израиль воюют с Ираном с февраля. На фоне боевых действий движение судов по Ормузскому проливу — одному из главных транспортных путей для перевозки нефти на Ближнем Востоке — фактически было заблокировано.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривал прекращение огня на 60 дней и возобновление движения судов по Ормузскому проливу. С тех пор стороны неоднократно нарушали договоренности.

В начале июля президент США Дональд Трамп объявил, что, по его мнению, режим прекращения огня с Ираном «завершен».

Перемирие между США и Ираном продержалось всего 20 дней

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Перемирие между США и Ираном продержалось всего 20 дней

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий