Сейм (парламент) Литвы расширил список лиц, от которых можно будет требовать пройти проверку на полиграфе. Теперь в него включены граждане иностранных государств, пишет LRT.

Проверке на детекторе лжи могут быть подвергнуты в том числе люди, получающие или продляющие вид на жительство в Литве. Это может произойти только в том случае, если у департамента миграции возникают «обоснованные подозрения», что человек может «представлять угрозу государственной безопасности».

В случае отказа от полиграфа иностранец, которому это было предложено, будет автоматически считаться «представляющим угрозу безопасности».

Помимо иностранцев, новые нормы расширяют основания проверки на полиграфе и для должностных лиц в самой Литве. Авторы поправок указывают, что цель нововведений — усиление мер по обеспечению национальной безопасности с учетом «геополитической ситуации, активизации разведслужб враждебных государств и роста числа случаев вербовки».

Литва после начала полномасштабной российско-украинской войны значительно сократила перечень оснований для получения ВНЖ для граждан России и Беларуси — и, напротив, расширила перечень оснований для его лишения. Так, в частности, лишиться ВНЖ теперь можно за частые поездки в Россию или Беларусь.

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