ФСБ утверждает, что сорвала масштабные атаки украинских беспилотников на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Федеральная служба безопасности РФ объявила, что ее сотрудники задержали «исполнителей и пособников терактов» на аэродромах «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область), которые готовили спецслужбы Украины.

Как утверждает ФСБ, она получила информацию о том, что сотрудники украинских спецслужб перебросили в Брянскую область FPV-дроны. Затем эти беспилотники были перевезены силами «агентуры противника» в автомобильных прицепах с двойным дном в гаражи рядом с аэродромами. В этих гаражах дроны собирали и готовили к атаке.

«Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось», — говорится в заявлении ФСБ.

Имена задержанных и детали их биографии не раскрываются. При обысках были изъяты 24 беспилотника, две мобильные наземные станции управлениями дронами и «средства связи» для общения с украинскими кураторами.

В июне 2025 года Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина» — украинские дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков. Один из них погиб, остальных арестовали по делу о теракте. Родственники и близкие водителей заявляли, что те не знали о спрятанных беспилотниках.

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