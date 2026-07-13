Дистрибьютеры попросили кинотеатры отложить показы нового «Человека-паука» ради фильма о Колобке — и пригрозили санкциями в случае отказа
Дистрибьютор «Атмосфера кино» разослал в кинотеатры письмо, в котором рекомендовал перенести старт показов фильма «Человек-паук: Новый день» на конец августа. Как пишет издание Cinemaplex, такая инициатива была предпринята совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров.
Одновременно в другом письме «Атмосфера кино» призвала кинотеатры сосредоточить усилия на успешном прокате российского фильма «Последний богатырь. Колобок», отмечает издание.
В случае отказа перенести старт «Человека-паука» «Атмосфера кино» пригрозила пересмотреть условия сотрудничества с кинотеатрами.
Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» назначена на 29 июля. В России из-за войны кинотеатры показывают западные фильмы без согласования с правообладателями и без прокатного удостоверения.
Премьера фильма «Колобок. Последний богатырь» запланирована на 6 августа.