Дистрибьютор «Атмосфера кино» разослал в кинотеатры письмо, в котором рекомендовал перенести старт показов фильма «Человек-паук: Новый день» на конец августа. Как пишет издание Cinemaplex, такая инициатива была предпринята совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров.

Одновременно в другом письме «Атмосфера кино» призвала кинотеатры сосредоточить усилия на успешном прокате российского фильма «Последний богатырь. Колобок», отмечает издание.

В случае отказа перенести старт «Человека-паука» «Атмосфера кино» пригрозила пересмотреть условия сотрудничества с кинотеатрами.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» назначена на 29 июля. В России из-за войны кинотеатры показывают западные фильмы без согласования с правообладателями и без прокатного удостоверения.

Премьера фильма «Колобок. Последний богатырь» запланирована на 6 августа.

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