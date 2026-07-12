WSJ: Оставшиеся в ЦАР наемники ЧВК Вагнера создали наркоимперию по торговле трамадолом

Оставшиеся в Центральноафриканской республике (ЦАР) наемники ЧВК Вагнера создали наркоимперию, специализирующуюся на контрабанде и продаже трамадола, пишет The Wall Street Journal.

Трамадол — синтетический опиоидный анальгетик — применяется в медицине для купирования боли. В высоких дозах он действует как стимулятор и из-за этого, отмечает издание, известен как «кокаин для бедных».

При обычной медицинской дозировке в 50–100 миллиграммов, трамадол в ЦАР нелегально продается в дозировке до 200 миллиграммов на таблетку.

WSJ пишет, что опиоидный анальгетик производят в Индии, оттуда поставляют в Демократическую республику Конго, а затем по реке Убанги — в ЦАР, где наемники ЧВК Вагнера контролируют его распространение.

Трамадол покупают шахтеры, чтобы часами работать на золотых рудниках, которые тоже контролирует ЧВК Вагнера.

Наркотик употребляют и боевики, чтобы подавить страх и повысить агрессию. Рост употребления препарата в ЦАР, пишет WSJ со ссылкой на данные Уппсальского университета, совпал с увеличением почти на 20% числа погибших в боях за контроль над районами страны.

Наркоимперия по продаже трамадола, сообщает WSJ, придала ЧВК Вагнера «новый импульс после череды неудач». Торговля наркотиками не только приносит доход ЧВК Вагнера, но и помогает группировке контролировать добычу золота в ЦАР. На добыче золота в ЦАР, по оценкам экспертов, ЧВК Вагнера зарабатывает около 180 миллионов долларов в год.

В ЦАР, по данным WSJ, находятся около 500 наемников ЧВК Вагнера. Издание пишет, что руководит ЧВК сын Евгения Пригожина — Павел.

После мятежа наемников и гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году частная военная компания официально была расформирована. Сообщалось, что оперативную деятельность ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке собирались передать Минобороны РФ. Однако «Русская служба Би-би-си» летом 2024 года писала, что в Центральноафриканской республике ЧВК Вагнера продолжает осуществлять свою деятельность в прежнем формате.

Три года после мятежа Пригожина

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