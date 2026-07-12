В Ленинградской области несколько десятков тысяч человек из-за урагана остались без электричества

В Ленинградской области из-за грозы, сопровождавшейся ураганным ветром, без электричества остались 42,5 тысячи жителей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Ремонтные бригады, написал Дрозденко днем 12 июля в своем телеграм-канале, восстанавливают электроснабжение. «В зоне особого внимания — Гатчинский округ, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы», — сообщил он.

Всего в ликвидации последствий урагана задействованы 108 аварийных бригад компании «Россети Ленэнерго».

Глава Ленинградской области призвал жителей не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение и не подходить ближе чем на 8 метров к оборванным проводам.

В результате урагана, прошедшего в Ленинградской области 11 июля, погибли две женщины. Они катались на сапах по Финскому заливу в Ломоносовском районе и, по предварительным данным, были без спасательных жилетов, пишет «Фонтанка». Из-за непогоды было нарушено расписания движения пригродных поездов. В Петербурге упавшие деревья повредили не менее 19 автомобилей.

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