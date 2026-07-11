Владимир Вяткин / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Резкое ухудшение погоды произошло на фоне слияния двух циклонов — «Бернадетт» (идет с Северной Атлантики) и «Каспиец» (идет с Каспийского моря). По прогнозам синоптиков, интенсивные дожди будут сохраняться в регионе до понедельника, за это время может выпасть до 90% месячной нормы осадков. В Москве в результате урагана произошло подтопление вестибюля станции метро «Трубная», в Верхнем Сусальном переулке из-за падения деревьев остановились трамваи. На одном из зданий «Винзавода» сорвало крышу, в центре смело летние веранды (например, веранду «Моремании» на Пушкинской). На стадионе «Труд» на Варшавском шоссе молния ударила в двух мужчин, которые смотрели футбол. Они потеряли сознание. Городские власти призвали жителей сократить поездки на автомобилях и пользоваться метрополитеном. Ливень также накрыл вечером в субботу Петербург.