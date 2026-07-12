Украинские военные объявили об ударе по 10 российским танкерам

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») заявил, что украинские дроны в ночь на 12 июля нанесли удары по 14 российским судам. Атакованы, по его словам, 10 танкеров и четыре парома.

Всего, утверждает Бровди, с 6 по 12 июля украинские дроны атаковали 90 российских судов, которые он называет частью .

Бровди не уточнил, где именно были атакованы российские суда в ночь на 12 июля. Ранее он сообщал об ударах по танкерам в Азовском море и паромам в Керченском проливе.

Власти России также сообщают об ударах украинских беспилотниках по танкерам в Азовском море. Однако в официальных заявлениях властей РФ говорится о значительно меньшем, чем у Бровди, количестве судов, которые атаковали дроны. Так, глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об одном атакованном танкере в ночь на 12 июля.

Reuters 11 июля сообщал, что власти РФ из-за ударов украинских дронов приостановили судоходство по Азово-Донскому каналу, который связывает реку Дон с Азовским морем и используется, в том числе, экспортерами зерна. Через Азовское море, напоминало агентство, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы.