Украинские беспилотники нанесли удары по Сызранскому НПЗ и танкеру в Азовском море. В Самарской области из-за атаки дронов погиб один человек

Украинские военные в ночь на 12 июля атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, Самарская область. На территории предприятия начался пожар, свидетельствуют фото и видео очевидцев, которые геолоцировала Astra. Кадры горящего Сызранского НПЗ также публикует украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате удара беспилотников повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий, не уточняя какое именно. По данным главы региона, в Самарской области в результате атаки дронов погиб один человек, трое пострадали, в том числе ребенок.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны в ночь на 12 июля повредили танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. По его словам, люди не пострадали, судно шло пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Также, написал Слюсарь в своем телеграм-канале, беспилотники атаковали города Таганрог и Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы, а также Таганрогский залив. «Уничтожено более двух десятков БПЛА», — сообщил глава региона. Есть ли разрушения и пострадавшие, он не уточнил.

Минобороны РФ объявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 349 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Московской области, а также над аннексированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские дроны ранее уже атаковали Сызранский НПЗ. В конце мая он прерывал работу из-за ударов беспилотников. Атаки украинских дронов, из-за которых российские НПЗ вынуждены сокращать или вовсе останавливать производство, стали причиной топливного кризиса в России.

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