США нанесли новую серию ударов по Ирану. Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте

США в ночь на 12 июля нанесли удары по 140 целям на территории Ирана, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Американские военные, сообщает CNN, заявили, что третья за неделю серия ударов по военным целям в Иране стала ответом на обстрелы гражданских судов иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Иран, в свою очередь, объявил об ударах по связанным с США целям в странах Персидского залива. В сообщениях, распространенных иранскими СМИ, говорится, что баллистические ракеты были запущены по военной базе Аль-Удейд в Катаре, которую используют американские военные. Власти Катара сообщили о трех пострадавших при перехвате иранских ракет жителях, среди которых ребенок.

Также были атакованы логистические центры и заправочные платформы для авианосцев ВМС США в порту Дукм в Омане, центр связи и военный радар в Бахрейне и военные цели в Кувейте, включая зенитно-ракетный комплекс Patriot.

18 июня США и Иран объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который предусматривал, в числе прочего, прекращение огня на 60 дней и открытие движения судов по Ормузскому проливу. В последующие недели США и Иран несколько раз обменивались ударами, но обе страны уверяли, что придерживаются соглашения о прекращении огня. 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен».

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