Глава Оренбурга рассказал, что хотел нанять дворников из КНДР, но «не потянули по зарплате». Улицы города убирают выходцы из Сенегала
Глава Оренбурга Альберт Юмадилов заявил, что планировал нанять дворниками граждан Северной Кореи, но они не готовы работать за ту зарплату, которую им готова предложить городская администрация.
«Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на 55 тысяч (рублей) не поедут. Там уровень заработной платы в 2-3 раза больше. Понятно, у них и КПД больше, они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы… Но мы просто по зарплате не потянем», — цитирует слова Юмадилов оренбургский городской портал 1743.ru.
При этом в городском жилищно-коммунальном комплексе, рассказал глава Оренбурга, работают выходцы из Сенегала. В апреле в городе появились первые 10 дворников из этой страны Африки, рассказал он. Сейчас дворниками в Оренбурге работает уже 31 сенегалец, а скоро приедут еще четверо, заявил Юмадилов, дав высокую оценку качеству и производительности их труда.
Россия активно привлекала рабочих из Северной Кореи до 2018 года. Тогда РФ выдавала ежегодно более 10 тысяч рабочих виз для граждан КНДР. Затем ООН ужесточила санкции в отношении Северной Кореи, запретив, в частности, привлекать оттуда рабочих. Россия несколько лет выполняла это требование. После начала большой войны России с Украиной, писала в 2025 году «Русская служба Би-би-си», власти РФ вновь стали активно привлекать работников из Северной Кореи. Они въезжают в страну по студенческим визам, чтобы обойти запрет ООН. При этом северокорейцы, работающие в России, попадают в рабские условия, находятся под постоянным наблюдением сотрудников спецслужб КНДР, а заработанные деньги могут получить только после возвращения на родину.