Власти российских регионов требуют от предприятий предоставить людей на войну с Украиной. Так, в распоряжении «Дождя» оказался «План отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 года» для Муйского района Бурятии.

Документ предоставил телеканалу источник близкий к администрации республики. По его словам, Муйский район просто пример, такая же схема работает по всей России.

В документе прописано, сколько человек в компании работает, сколько из них мужчины от 20 до 60 лет и сколько нужно отправить на войну.

По словам источника телеканала, главе Муйского района «прилетает с республиканского штаба цифра, а местный штаб уже распределяет по предприятиям, сколько людей они должны отдать».

Те же предприятиям, кто не готов отправлять сотрудников на войну, рассказал собеседник телеканала, могут заключить контракт с некой фирмой на «подбор кандидатов для СВО». Стоимость услуги — 100 тысяч рублей. Для местного бизнеса, отмечает «Дождь», это огромные деньги.

Предоставить сотрудников для отправки на войну с Украиной требуют и от бюджетных предприятий. Так, районная больница, следует из «План отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 года», должна предоставить двух работников. При этом, отмечает «Дождь», в Бурятии нехватка медработников.

О такой же схеме рассказал телеканалу и предприниматель из Сибири. Впервые, по его словам, от предпринимателей потребовали отдать людей на войну в 2024 году, пригрозив «нечаянными проверками». В 2025 году, рассказал он, появилась схема с «выкупом», предпринимателей вынуждали подписывать договоры якобы на поиск кандидатов на отправку на войну — по 450 тысяч рублей за человека.

Бурятия — один из лидеров среди российских регионов по числу жителей, участвующих в войне России с Украиной, и соответственно по числу потерь. Искать желающих добровольно отправиться на войну в республике все сложнее, отмечает «Дождь». «У всех есть друзья или родные погибшие, раненые, много инвалидов», — приводит телеканал слова жителей республики.

Читайте также

«В начале мы ходили на каждые похороны. Сейчас я даже не знаю, кто у нас последний погиб» Бурятия — регион, в котором война затронула почти каждую семью. Но местные жители привыкли к новой реальности

Читайте также

«В начале мы ходили на каждые похороны. Сейчас я даже не знаю, кто у нас последний погиб» Бурятия — регион, в котором война затронула почти каждую семью. Но местные жители привыкли к новой реальности