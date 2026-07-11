Во Владивостоке ветеран «СВО» угрожал женщине пистолетом прямо на улице. Когда об этом написали СМИ, полиция заставила его извиняться на камеру

Во Владивостоке участник войны с Украиной угрожал оружием женщине прямо на улице. Первым об этом написал местный телеграм-канал «Сафонка».

По словам женщины, инцидент произошел вечером 9 июля. Она шла забирать ребенка из детского сада, когда мужчина в военной форме направил на нее пистолет.

«Гражданин направил на меня оружие, задавал вопросы, далее цитата: „Ссышь? Обоссалась?“ Второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне „пошла“, и я начала двигаться, он угрожал, что „расстреляет мне булки“. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала она местному изданию News.vl.

Полиция Владивостока 11 июля в соцсетях опубликовала видео с извинениями мужчины. Правоохранители отчитались, что это был 35-летний местный житель, но не уточнили, воевал ли он (пострадавшая женщина после общения с полицией говорила, что это действительно оказался ветеран «специальной военной операции», имевший судимость). У него изъяли пневматический пистолет.

На видео лицо мужчины было размыто, а сам он был в обычной футболке, а не в военной форме. «Судя по горячим заверениям мужчины больше так не делать, скорее всего дело решено спустить на тормозах», — делает вывод издание «Байкал 24».

СМИ регулярно сообщают о преступлениях, которые совершают вернувшиеся домой ветераны войны, в частности, бывшие заключенные, помилованные ради участия в боевых действиях. По подсчетам «Новой газеты Европа», по состоянию на конец 2025 года суды в России вынесли более восьми тысяч приговоров участникам войны по уголовным делам.