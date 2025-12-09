«Новая газета Европа»: в России по уголовным делам осудили восемь тысяч участников войны

Суды в России, как военные, так и гражданские, осудили восемь тысяч действующих и бывших участников полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщила 9 декабря «Новая газета Европа», ссылаясь на судебную статистику.

Речь идет только о «гражданских делах», то есть в эту статистику не входят дела, связанные с военной службой, например, о самовольном оставлении части или дезертирстве.

Большую часть приговоров, около семи тысяч, вынесли суды общей юрисдикции, то есть в отношении ветеранов, уже вернувшихся домой. Еще тысячу дел рассмотрели военные суды, в которых судят действующих военнослужащих.

По оценке «Новой», более 900 ветеранов войны осудили за насильственные преступления — убийства и избиения. Согласно этим данным, умерли 379 пострадавших.

Кроме того, ветеранов привлекали по статьям, связанным с кражами, угонами и прочим ущербом имуществу (3000 человек), нарушением правил дорожного движения (1800), оборотом наркотиков (1500) и мошенничеством (почти 400 человек).

Несколько иную статистику привело издание «Верстка». По его оценке, за почти четыре года войны вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек: погиб как минимум 551 человек, тяжело пострадали 465 человек. В большинстве случаев в результате бытовых конфликтов погибали родные и знакомые военных.