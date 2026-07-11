В Иране возложили ответственность за новые удары по судам в Ормузском проливе на «неподконтрольные элементы системы»

Представители Ирана непублично заявили США, что недавние атаки на гражданские суда в Ормузском проливе произошли из-за «неподконтрольных элементов [правящей] системы». Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Они сказали нам: „Мы облажались. Мы сделали ошибку. Давайте говорить“», — цитирует, в свою очередь, агентство Reuters анонимного представителя администрации США.

Собеседник Reuters рассказал, что сейчас в Иране идет борьба за власть между прагматиками и сторонниками жесткого курса. «В их системе есть элементы, которые хотят заключить сделку, но мы не можем принимать за них решения. Им нужно взять ситуацию под контроль», — отметил собеседник Axios.

Источники обоих изданий при этом подчеркнули, что США сейчас требуют от Ирана выступить с публичным подтверждением, что Ормузский пролив открыт для судоходства и что новых обстрелов не будет. «Либо они сделают такое заявление, либо последствия для них будут плачевными», — сказал один из чиновников.

При этом американские чиновники отмечают, что в последние дни переговоры с Ираном идут «продуктивно».

7 июля Иран атаковал ракетами несколько коммерческих танкеров в районе Ормузского пролива. На следующий день президент США Дональд Трамп официально заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Американские военные возобновили атаки по военным целям в Иране.

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