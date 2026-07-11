Тейлор Свифт заплатила Нью-Йорку 160 тысяч долларов за разрешение провести свадьбу в центре города
Певица Тейлор Свифт заплатила 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка за разрешение провести свадьбу в центре города. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
Эта сумма покрыла в том числе расходы на сверхурочную работу сотрудников полиции. Окончательное разрешение, отметил Мамдани, было выдано «лишь за несколько дней» до церемонии.
Как отмечает Variety, в США является стандартной практикой, когда город выставляет счет организаторам крупного частного мероприятия, которое требует перекрытия улиц и привлечения дополнительных муниципальных служб или усиления охраны общественного порядка.
Тейлор Свифт и звезда Национальной футбольной лиги Трэвис Келси поженились 3 июля, церемония прошла в спорткомплексе Мэдисон-сквер-гарден на Манхэттене. На свадьбе присутствовали около 1000 гостей, в числе которых были многочисленные известные актеры, музыканты и спортсмены.