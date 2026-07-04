Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Нью-Йорке Полиция перекрыла четыре квартала возле Мэдисон-сквер-гарден, где проходила свадьба. Толпы поклонников вышли на улицы, несмотря на 42-градусную жару. Вот как это было
Американская певица Тейлор Свифт и игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси поженились в Нью-Йорке 3 июля. Показываем, что происходило в городе во время празднования.
Торжественная церемония прошла в спорткомплексе Мэдисон-сквер-гарден на Манхэттене. Церемонию провел друг семьи актер Адам Сэндлер, у пары не было подружек невесты или друзей жениха, их шаферами стали родственники. Представитель певицы сообщил, что молодожены были в нарядах от Christian Dior. Фотографии с церемонии пока не публиковали.
В торжествах участвовали около 1000 человек. На свадьбу на черных внедорожниках приехали актеры, музыканты и спортсмены. Среди них — Селена Гомес, Брэдли Купер, Хью Грант, Риз Уизерспун, Дакота Джонсон, Эд Ширан, звезды Национальной футбольной лиги Купер Капп и Крис Джонс. Ожидалось, что на свадьбе выступит певица и подруга невесты Стиви Никс.
Во время церемонии полиция перекрыла четыре квартала на Седьмой авеню — главной магистрали, ведущей в центр города. Меры безопасности усилили, к охране привлекли различные подразделения полиции, в том числе бойцов в тактическом снаряжении.
Толпы поклонников Тейлор Свифт собрались возле металлических заграждений, несмотря на сильную жару, которая стоит в городе в последние дни.