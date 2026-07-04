Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Нью-Йорке Полиция перекрыла четыре квартала возле Мэдисон-сквер-гарден, где проходила свадьба. Толпы поклонников вышли на улицы, несмотря на 42-градусную жару. Вот как это было

Американская певица Тейлор Свифт и игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси поженились в Нью-Йорке 3 июля. Показываем, что происходило в городе во время празднования.

Торжественная церемония прошла в спорткомплексе Мэдисон-сквер-гарден на Манхэттене. Церемонию провел друг семьи актер Адам Сэндлер, у пары не было подружек невесты или друзей жениха, их шаферами стали . Представитель певицы сообщил, что молодожены были в нарядах от Christian Dior. Фотографии с церемонии пока не публиковали.

В торжествах участвовали около 1000 человек. На свадьбу на черных внедорожниках приехали актеры, музыканты и спортсмены. Среди них — Селена Гомес, Брэдли Купер, Хью Грант, Риз Уизерспун, Дакота Джонсон, Эд Ширан, звезды Национальной футбольной лиги Купер Капп и Крис Джонс. Ожидалось, что на свадьбе выступит певица и подруга невесты Стиви Никс.

Во время церемонии полиция перекрыла четыре квартала на Седьмой авеню — главной магистрали, ведущей в центр города. Меры безопасности усилили, к охране привлекли различные подразделения полиции, в том числе бойцов в тактическом снаряжении.

Толпы поклонников Тейлор Свифт собрались возле металлических заграждений, несмотря на сильную жару, которая стоит в городе в последние дни.

Рабочие готовят Мэдисон-сквер-гарден к церемонии. 2 июля 2026 года Christian Monterrosa / Reuters / Scanpix / LETA

Хью Грант и его жена Анна Элизабет Эберштейн приехали в Мэдисон-сквер-гарден. 3 июля 2026 года Roy Rochlin / Getty Images Гости приезжают на церемонию на черных внедорожниках, проходя через несколько постов охраны. 3 июля 2026 года Laura Brett / EPA / Scanpix / LETA

Актер Джейсон Судейкис. 3 июля 2026 года Roy Rochlin / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Автомобиль выезжает из дома Тейлор Свифт на Манхэттене. 3 июля 2026 года Heather Khalifa / Reuters / Scanpix / LETA

Поклонница Тейлор Свифт во время жары ждет у входа в Мэдисон-сквер-гарден, надеясь увидеть певицу. 3 июля 2026 года Laura Brett / EPA / Scanpix / LETA

Фанаты стоят у входа на стадион. 3 июля 2026 года Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA

Участница акции протеста стоит с плакатом, критикующим Тейлор Свифт. На плакате написано: «От отношений с несовершеннолетними до налоговых вычетов, от вклада в климатический кризис до перегрузки электросетей во время смертоносной жары ради вашего будущего развода». 3 июля 2026 года Roy Rochlin / Getty Images В Нью-Йорке несколько дней стоит жара. Тепловизионная камера Flir One ProThermal днем 3 июля, в 15:16, зафиксировала температуру поверхности 108 градусов по Фаренгейту (42 градуса по Цельсию). При этом температура воздуха, по данным Национальной метеорологической службы, составляла 99 градусов по Фаренгейту (37 градусов по Цельсию). На фото — поклонница Тейлор Свифт недалеко от входа в Мэдисон-сквер-гарден Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Поклонники Тейлор Свифт возле Мэдисон-сквер-гарден. 3 июля 2026 года Jeremy Weine / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

На гигантский экран снаружи Мэдисон-сквер-гарден вывели сообщение о том, что звездная пара поженилась. Надпись «JUST&T MARRIED!» (T&T — сокращение от Тейлор и Трэвис). 3 июля 2026 года Charly Triballeau / AFP / Scanpix / LETA

Прохожие на фоне Эмпайр-стейт-билдинг. 3 июля 2026 года Angelina Katsanis / Reuters / Scanpix / LETA Актриса Лора Дерн покидает свадьбу. 4 июля 2026 года Andy Kropa / Invision / AP / Scanpix / LETA

Актер Саша Барон Коэн покидает Мэдисон-сквер-гарден. 4 июля 2026 года Bing Guan / Reuters / Scanpix / LETA

Возле Мэдисон-сквер-гарден. 3 июля 2026 года Bing Guan / Reuters / Scanpix / LETA

Еще об этой свадьбе

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженятся в День независимости США в Мэдисон-сквер-гарден. Или нет, мы точно не знаем Но какой бы ни была их свадьба, ее уже сравнивают с европейскими королевскими церемониями

Еще об этой свадьбе

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженятся в День независимости США в Мэдисон-сквер-гарден. Или нет, мы точно не знаем Но какой бы ни была их свадьба, ее уже сравнивают с европейскими королевскими церемониями

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