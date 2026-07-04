Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились

Американская поп-певица Тейлор Свифт и участник команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси поженились в спорткомплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Об этом вечером 3 июля сообщила представитель исполнительницы.

Церемонию провел друг семьи, актер и комик Адам Сэндлер. У Тейлор и Трэвиса не было подружек невесты или друзей жениха. Роль «почетного шафера» со стороны невесты взял на себя ее брат Остин Свифт, а шафером со стороны жениха стал Джейсон Келси — брат Трэвиса. Молодожены были одеты в наряды от Christian Dior. Фотографии с церемонии пока не были опубликованы.

Для мероприятия перекрыли четыре квартала Седьмой авеню — одной из главных магистралей Манхэттена. Около тысячи гостей приехали к арене на тонированных внедорожниках.

Среди приглашенных: актеры и актрисы Селена Гомес, Брэдли Купер, Хью Грант, Риз Уизерспун, Дакота Джонсон, Итан Хоук, Джейсон Судейкис, модели Карли Клосс и Джиджи Хадид, музыканты The Chainsmokers, Эд Ширан, The Chicks и Бенсон Бун, а также звезды Национальной футбольной лиги Купер Капп и Крис Джонс. Ожидалось, что на празднике выступит Стиви Никс — подруга невесты.

Как отмечает The New York Times, меры безопасности вокруг места торжества были беспрецедентными: дежурили многочисленные полицейские, включая бойцов в тактическом снаряжении. За металлическими ограждениями собрались толпы поклонников Свифт.

Еще об этой свадьбе

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженятся в День независимости США в Мэдисон-сквер-гарден. Или нет, мы точно не знаем Но какой бы ни была их свадьба, ее уже сравнивают с европейскими королевскими церемониями

Еще об этой свадьбе

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженятся в День независимости США в Мэдисон-сквер-гарден. Или нет, мы точно не знаем Но какой бы ни была их свадьба, ее уже сравнивают с европейскими королевскими церемониями