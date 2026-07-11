Российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Пострадали 10 человек

Российская армия в ночь на 11 июля атаковала Киев баллистическими ракетами, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным ГСЧС Украины, в результате атаки пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В трех районах города зафиксированы попадания ракет и пожары.

Как пишет «Украинская правда», первые взрывы в городе начались еще до того, как была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ заявило, что целями атаки в Киеве были предприятия военной промышленности, задействованные в производстве беспилотников.

В Воздушных силах Украины заявили, что в общей сложности за ночь Россия запустила шесть ракет «Искандер», четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и две противорадиолокационные ракеты Х-31 (сколько из них было запущено по Киеву, не уточняется). Перехватить удалось лишь две из 12 ракет.

Россия в последнее время усилила удары по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами. Это происходит на фоне сообщений о нехватке у Украины ракет-перехватчиков.

Читайте также

Война 1597-й день. Трамп выдал Украине лицензию на ракеты для Patriot. Это политический успех для Киева — но в реальности запуск производства может занять несколько лет

Читайте также

Война 1597-й день. Трамп выдал Украине лицензию на ракеты для Patriot. Это политический успех для Киева — но в реальности запуск производства может занять несколько лет