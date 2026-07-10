В Иране завершились похороны аятоллы Али Хаменеи

В иранском городе Мешхед в ночь на 10 июля завершилась церемония погребения бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который погиб в феврале в начале войны США и Израиля с Ираном.

Как сообщила государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB), Али Хаменеи похоронен в мавзолее имама Резы. Мешхед — родной город Хаменеи. Собравшиеся на улицах люди несли иранские государственные флаги, фотографии убитого, а также плакаты с надписью «Мы убьем Трампа».

Погребение Али Хаменеи завершило неделю похорон бывшего верховного лидера, которые проходили с 3 июля в Тегеране и других иранских городах. В траурных мероприятиях, как сообщают СМИ страны, участвовали миллионы человек.

Али Хаменеи был убит 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. Он и несколько членов его семьи погибли в результате удара по резиденции верховного лидера.

Преемником Али Хаменеи стал его сын Моджтаба Хаменеи, который в момент авиаудара находился в той же резиденции и получил ранения. С тех пор Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике. На похоронах отца его также не было.

Как проходили похороны Али Хаменеи

В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи, убитого четыре месяца назад. Церемония прощания растянулась на шесть дней. В толпе скандируют: «Смерть Америке!» Фотографии

Как проходили похороны Али Хаменеи

В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи, убитого четыре месяца назад. Церемония прощания растянулась на шесть дней. В толпе скандируют: «Смерть Америке!» Фотографии