В ФСБ заявили, что украинская разведка собиралась взорвать самолеты на военном аэродроме в Ростове

ФСБ России заявила, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовило теракт с применением FPV-беспилотников на военном аэродроме Ростов-Центральный.

Российская спецслужба утверждает, что о подготовке теракта добровольно сообщил человек, который должен был стать его исполнителем. Это россиянин, которому украинская разведка пообещала денежное вознаграждение после подрыва. Он успел получить аванс в размере 20% от всей суммы.

Для теракта планировалось использовать 13 дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого составляла свыше одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте, заявили в ФСБ.

В ходе теракта, как утверждается, планировали разрушить инфраструктуру аэродрома, убить личный состав и подорвать авиапарк.

Служба безопасности Украины в июне 2025 года провела операцию «Паутина», в ходе которой дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков. Один из водителей погиб, остальные четверо были арестованы.

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