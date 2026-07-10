В Северском районе Краснодарского края произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, после того как там упали обломки украинских беспилотников, атаковавших регион, сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты беспилотников также упали в станице Северской: во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Что это за предприятие, в оперштабе не уточнили. По предварительной информации местных властей, пострадавших нет.

Очевидцы сняли на видео пожар, который, как утверждается, произошел на Ильском НПЗ, его опубликовал украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Ильский НПЗ, подключенный к системе трубопроводов «Транснефти», входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Ранее завод уже становился целью ударов Украины.

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове и на территории морского порта в Таганроге, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Таганроге обломки упавших дронов повредили частный дом и крышу административного здания, там начался пожар. В Азовском районе в селе Кагальник также загорелось административное здание.

По предварительной информации, в регионе погибших и пострадавших нет. В Таганроге эвакуируют людей, чьи дома расположены рядом с местом ударов беспилотников, сообщили власти города. Издание Astra , изучив видео очевидцев, пришло к выводу, что в порту Таганрога загорелась нефтебаза «Курганнефтепродукт».

Всего в ночь на 10 июля над , аннексированным Крымом и Азовским морем средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по нефтяной инфраструктуре в российских регионах. На фоне этих атак в России усугубился топливный кризис.