«Алабуга» привлекает студентов к сборке беспилотников с помощью видеоигры «Битва Дронов: Украина» и кибертурниров

С весны 2026 года в соцсетях и среди блогеров активно рекламируется игра «Битва Дронов: Украина», при помощи которой руководство особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» впоследствии привлекает студентов к участию в сборке беспилотников, пишет издание T-invariant.

Эта игра — тактический симулятор, где нужно управлять подразделением беспилотных войск. Патент на нее зарегистрировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. «Битва Дронов: Украина» доступна на трех языках: русском, английском и китайском.

Журналисты пишут, что руководство «Алабуги» использует игру, чтобы привлекать студентов через проект «Сталинские соколы», на сайте которого размещены вакансии инженеров, пилотов «Гераней» (так в российской армии называют дроны, собранные на базе иранских «Шахедов») и командира подразделения.

В конце апреля в НИУ ВШЭ проходил турнир по пилотированию дронов, организованный «Сталинскими соколами». Для участия в нем надо было пройти предварительный отбор в игре «Битва Дронов: Украина» и выиграть одиночную игру в режиме реального времени, играя за Россию.

Кроме того, игра стала важной частью кибертурниров «Дронкон» с миллионными призами, которые проводятся в Татарстане при поддержке ОЭЗ «Алабуга» и «Сталинских соколов». Для участия в турнире тоже нужно пройти обучение в симуляции «Битва Дронов».

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане с 2023 года собирают беспилотники на базе иранских «Шахедов» — потом их используют для атак на украинские города. В состав экономической зоны входит колледж «Алабуга Политех», которое привлекает к сборке дронов студентов. Весной 2026 года ОЭЗ «Алабуга» и колледж «Алабуга Политех» запустили рекламу, в которой подростки рассказывают, как они зарабатывают на сборке беспилотников.

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