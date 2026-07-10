18-летний житель Псковской области рассказал, что его обманом заставили подписать контракт с Минобороны еще до совершеннолетия

18-летний житель поселка Красногородск Псковской области Антон Филимонов рассказал, что в колледже его обманом убедили подписать контракт с Минобороны еще до совершеннолетия. Его историю опубликовала «Медиазона». Издание называет юношу сиротой: его мать умерла год назад, а отца, по словам Филимонова, он не знает. Единственный близкий родственник Антона — бабушка.

Полгода назад юноша решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Когда Филимонов и его бабушка приехали в колледж и заявили о своих намерениях, студента отозвал в кабинет человек в камуфляже, который представился Александром.

В кабинете Александр начал уговаривать подростка подписать документы, обещая службу в безопасных условиях. В итоге юноша подписал бумаги, но копий или фотографий этих документов у него не сохранилось.

7 июля, в 18-й день рождения Филимонова, сотрудники псковского военкомата доставили его на медосвидетельствование. Молодой человек снова подписал «какие-то бумаги», потому что сотрудники военкомата убеждали его, что «назад пути нету».

В итоге студента отпустили домой, выдав предписание о том, что он должен явиться в военкомат утром 11 июля для прохождения службы в воинской части № 77795. «Я без понятия пока что, — ответил Филимонов на вопрос журналистов о своих планах. — Очень хочется оспорить как-то это, и чтобы я туда не уехал».

Глава юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга сказал «Медиазоне», что ему известно о еще одном похожем случае, когда молодого человека заставили подписать контракт еще до совершеннолетия. «Ставят дату любую, дают контракт на подпись без даты, приказ о вступлении контракта в силу издают тогда, когда человеку 18 лет. И все законно формально», — утверждает правозащитник.

При этом анонимный юрист проекта «Призыв к совести» отметил, что подписать контракт до совершеннолетия «невозможно по определению», а контракт без указания даты «не будет иметь юридической силы». Ознакомившись с предписанием Филимонова, юрист предположил, что на самом деле молодой человек подписал контракт 7 июля.

Студентов российских вузов и колледжей начали вербовать на войну в Украину в конце 2025 года. Им обещали службу в беспилотных войсках, высокую зарплату и контракт на год, хотя на самом деле контракты бессрочные. Издание Faridaily сообщало, что российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов.