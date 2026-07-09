В Туве найдены тела двух пропавших 12-летних девочек

Обе 12-летние девочки, которых искали в Туве с 1 июля, обнаружены погибшими. Управление Следственного комитета по республике утром 9 июля сообщило, что на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района найдено тело, предположительно, одной из пропавших девочек. Вскоре СК сообщил, что обнаружено тело второй девочки.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после чего следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию», — заявили в СК. Никакой информации о возможных причинах гибели детей СК пока не приводит.

Две 12-летние девочки 1 июля ушли из дома в Кызыле в сторону набережной, расположенной на берегу Енисея, и дамбы. В поисках детей участвовали полиция, сотрудники МЧС, кинологи, водолазы и несколько сотен волонтеров. Сообщалось, что девочки могли утонуть — на берегу Енисея нашли мобильные телефоны пропавших, а также их обувь.

Подробнее о поисках двух пропавших девочек в Туве

В Туве пять дней ищут двух пропавших 12-летних девочек. Основная версия — они могли утонуть в реке Местные жители пытались ворваться в дом, где, по их мнению, находились девочки. На это им указала «ясновидящая»

Подробнее о поисках двух пропавших девочек в Туве

В Туве пять дней ищут двух пропавших 12-летних девочек. Основная версия — они могли утонуть в реке Местные жители пытались ворваться в дом, где, по их мнению, находились девочки. На это им указала «ясновидящая»