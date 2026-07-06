В ходе поисков обнаружен крокс, принадлежащий одной из пропавших девочек МВД по Республике Тува

В Кызыле две 12-летние девочки вечером 1 июля ушли из дома и не вернулись. Судя по камерам видеонаблюдения, они направлялись в сторону набережной, расположенной на берегу Енисея, и дамбы. Дальнейший их маршрут неизвестен. В поисках участвуют полиция, сотрудники МЧС, кинологи, группа на сапбордах, водолазы, а также более 700 волонтеров.

Утром 2 июля на берегу Енисея нашли мобильные телефоны пропавших. В тот же день в 300–400 метрах от этого места в воде была найдена сандалия одной из девочек. 5 июля в метре от кромки воды на территории между селами Сукпак и Усть-Элегест Кызылского района волонтеры нашли крокс второй девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой статье, не сообщил. В СК заявили, что рассматривают три версии произошедшего: дети могли утонуть, совершили самоубийство или же стали жертвами противоправных действий. В свою очередь, министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов сообщил, что «основная версия, что все-таки девочки могли утонуть». 6 июля зону поисков пропавших подростков расширили до Саяно-Шушенского водохранилища, а затем до города Шагонар (расстояние от Кызыла до Шагонара — более 100 километров).

Вечером 5 июля группа волонтеров и местных жителей попыталась попасть в один из частных домов в Кызыле. Как пишут «Осторожно, новости», в поисковых чатах распространилась информация, полученная от некой «ясновидящей», что там могут находиться пропавшие девочки. Дом, в котором живет семья с малолетними детьми, стали забрасывать камнями. На место приехали полиция и Росгвардия, в том числе глава республиканского МВД. Между силовиками и жителями произошли столкновения. МВД сообщило, что возбудило уголовное дело о хулиганстве. В доме провели обыск, но пропавших там не нашли.

Глава республики Владислав Ховалыг призвал жителей «сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации». По его словам, «раскачивание обстановки может привести к тяжелым последствиям».

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