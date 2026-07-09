В Мали повстанцы-туареги атаковали наемников из «Африканского корпуса» Минобороны России

В Мали повстанцы-туареги и связанная с «Аль-Каедой» джихадистская группировка атаковали колонну, состоявшую из наемников «Африканского корпуса» Минобороны России и малийских военных, пишут AFP и Reuters.

По данным Reuters, был атакован конвой, сопровождавший более 200 российских бойцов и более 100 малийских солдат. Они направлялись в сторону города Анефис на севере. В этом городе, занятом повстанцами, группа российских наемников и малийских военных продолжают удерживать военную базу.

AFP отмечает, что сам Анефис имеет ключевое значение для удержания стратегически важного города Кидаль, расположенного примерно в 100 километрах и находящегося под контролем туарегских группировок.

«Африканский корпус» российского Минобороны поддерживает вооруженные силы Мали в борьбе с повстанческими группировками туарегов, которые на протяжении многих лет хотят создать свое государство на севере страны.

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