Президент США Дональд Трамп не звонил президенту РФ Владимиру Путину после своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — сказал Песков, добавив, что президент РФ «всегда рад пообщаться».

Трамп встретился с Зеленским 8 июля во время саммита НАТО в Анкаре. Перед встречей он публично заявил, что по ее итогам позвонит Путину.

На самой встрече Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot, а также приветствовал дальнобойные удары ВСУ по территории России, назвав их «эскалацией, которая может привести к окончанию войны».

В офисе президента Украины заявили, что встреча Трампа и Зеленского была «одной из лучших, а возможно, и самой лучшей» за все время. «Это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и заключительная декларация», — заявил замглавы ОП Андрей Кислица.