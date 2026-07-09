The Economist: бизнесмен Андрей Мельниченко перевел 32 миллиарда рублей фонду «Сириус», когда генпрокуратура попыталась конфисковать его активы

Один из богатейших людей России Андрей Мельниченко в 2023 году пожертвовал 32 миллиарда рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, Мельниченко сделал пожертвование после того, как генпрокуратура РФ стала пытаться конфисковать связанную с ним компанию «Сибэко». Спустя два месяца после этого претензии прокуратуры были сняты.

Как отмечает The Economist, 32 миллиарда рублей — примерная сумма, которую Мельниченко и его структуры заплатили за «Сибэко» много лет назад в момент покупки.

В сентябре 2025 года «Русская служба Би-би-си» сообщала, что структура Мельниченко «Кузбассэнерго» выплатили 32 миллиарда рублей в рамках мирового соглашения с генпрокуратурой. Тогда не было известно, куда были направлены эти деньги. В «Кузбассэнерго» лишь сказали, что направили «определенные в рамках соглашения финансовые средства» на «благотворительность в сфере образования и просвещения детей».

Состояние Мельниченко оценивается в 20,4 миллиарда долларов, в российском рейтинге Forbes он занимает восьмое место.

Крупные пожертвования «Сириусу» делали и другие российские бизнесмены. Так, после ареста в Минске директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, около 100 миллионов долларов фонду перевел владелец актива Сулейман Керимов.

«Проект» еще в 2022 году писал, что от крупнейших предпринимателей требовали вносить в бюджет «Сириуса» не менее миллиона долларов ежегодно.

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