Правозащитника Льва Пономарева заочно приговорили по делу о создании «нежелательного» «Института Андрея Сахарова»

Хорошевский суд Москвы заочно назначил пять с половиной лет лишения свободы 84-летнему правозащитнику Льву Пономареву, пишет «Медиазона».

Пономарева признали виновным в организации деятельности «нежелательной» организации, а также в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента».

Помимо этого, судья запретил правозащитнику в течение девяти лет администрировать сайты.

Поводом для дела о «нежелательной» организации стал «Институт Андрея Сахарова», который Пономарев создал в Париже в ноябре 2022 года.

Летом 2024 года Минюст РФ объявил эту организацию «нежелательной». Но несмотря на это Пономарев организовывал распространение материалов института, «направленных на формирование протестных настроений и дискредитацию государственной власти» России, говорилось в обвинительном заключении.

Дело по второй статье завели из-за отказа Пономарева от «иноагентских» плашек в публикациях.

«Институт Андрея Сахарова» называет своими целями поддержку российского гражданского общества в условиях репрессий, помощь политическим беженцам и дезертирам из России, а также создание площадки для экспертной дискуссии об окончании войны и построении демократии в России.

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